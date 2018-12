sport

Eit sjølvmål etter 2 minutt gjorde at Noreg tok leiinga, og berre 25 sekund seinare la Martin Isnes Kvisvik på til 2–0. Same mann scora òg 8–0-målet for Noreg.

Ole Martin Jansson, Ole Mossin Olesen og Ketil Kronberg vart òg norske tomålsscorarar. Sindre Bjerkmes scora eitt mål.

Sveits kom på andreplass i den innleiande gruppa si A. Dei slo Latvia 7–3 og Tyskland 13–1, mens dei tapte 4–6 for gruppevinnar Tsjekkia.

(©NPK)