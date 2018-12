«Moi» får austerriksk sjef i Southampton

sport

Austerrikaren har skrive under ein avtale på to og eit halvt år med den engelske sørkystklubben. 51-åringen er mest kjent for å ha leidd RB Leipzig til 2.-plass i klubbens aller første sesong i 1. Bundesliga. Det skjedde i 2016/17-sesongen.

– Vi er ekstremt glade for at vi har vorte einige med Ralph Hasenhüttl og at han blir den nye manageren vår. Dette bytet gir oss ein ny start. Vi har følgt Ralph heilt sidan dagane hans i Ingolstadt. Der viste han kvalitetar vi meiner vi treng. Han utvikla seg vidare med suksess i ein progressiv og ambisiøs klubb som RB Leipzig, seier styreleiar Ralph Krueger i Southampton til nettstaden til klubben.

Southampton kvitta seg med Mark Hughes måndag. Klubben spelte 2–2 etter først å ha leia med to mål mot Manchester United i helga. Elyounoussis lag ligg under nedrykksstreken med berre 9 poeng på 14 kampar.

Onsdag kveld har Southampton eit beintøff bortekamp mot Tottenham på Wembley.

