Stolt Hegerberg takka familien etter historisk Gullballen-tildeling

Hegerberg var blant 15 nominerte til den høgthengande prisen. Etter å ha fått Gullballen takka ho kjærasten og familien.

– Takk til kjærasten min, som er den største støtta mi. Takk også til familien min som også er her i dag. Takk for all støtta dei har gitt meg, sa den 23-årige prisvinnaren i sin takketale.

Deretter retta ho òg ei stor takk til både lagvenninner, støtteapparat og klubbleiinga i Lyon.

– Dette er fantastisk. Eg har ikkje ord, sa Sunndal-jenta.

I salen sat både pappa Stein Erik, mamma Gerd og søskena Andrine og Silas.

Målmaskin

Hegerberg var tidlegare i haust nominert til både Uefas og FIFAs pris som årets kvinnelege fotballspelar for 2017/18-sesongen. Der nådde ho ikkje opp. Måndag vart ho likevel kåra til den beste kvinnelege fotballspelaren i verda førre sesong.

Prisvinnaren avslutta takketalen med å sende ei helsing til kommande kvinnelege fotballspelarar:

– Eg vil avslutte med nokre ord til unge jenter rundt i heile verda. Vêr så snill å tru på dykk sjølve, sa Hegerberg, som fekk lagvenninnene i Lyon med seg opp på scena.

Gullballen-vinnaren har scora på bestilling for Lyon etter overgangen til den franske storklubben i 2014. Førre sesong var ikkje noko unntak. 53 mål vart fasiten. 15 av dei kom i meisterligaen, noko som er rekord.

Totalt har 23-åringen scora 120 mål på 95 kampar for den noverande klubben sin.

Hegerberg bidrog sterkt til at Lyon tok den tredje strake sin meisterligatriumf førre sesong. Heime i Frankrike vart det òg eit oppskriftsmessig seriemeisterskap.

Hegerberg valde i fjor å takke nei til vidare landslagsspel for Noreg. I grunngjevinga for avgjerda viste ho mellom anna til at takhøgda på laget over tid hadde vore for låg til at ho kunne vere seg sjølv.

