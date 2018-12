Sky Sports: Manchester City risikerer å bli utestengt frå meisterligaen

sport

Det melder Sky Sports. For ein månad sidan hevda ein Football Leaks-gransking at City bevisst har blåse opp verdien av sponsoravtalane sine for å halde seg innanfor FFP-reglementet.

I 2014 vart klubben saman med Paris Saint-Germain bøtelagt for brot på reglane.

For tre veker sidan opplyste Det europeiske fotballforbundet at dei vil gjenopne sakene viss ny informasjon har komme på bordet. Uefa-president Aleksander Ceferin seier han er klar til å slå ned på eventuelle regelbrot.

– Vi vurderer situasjonen. Eit uavhengig panel jobbar med saka, og ganske snart vil du få svar på kva som vil skje i denne konkrete saka, seier Ceferin, ifølgje Sky Sports.

Manchester City har spelt i meisterligaen i alle sesongar sidan 2011.

I mars 2016 vart tyrkiske Galatasaray utestengt frå europacupspel i éin sesong for brot på FFP-reglane.

