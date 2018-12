Klaveness vil løyse floken mellom gullballvinnar Hegerberg og landslaget: – Ein lei situasjon

sport

Måndag vart stjernespissen frå Sunndalsøra kåra til den beste kvinnelege fotballspelaren i verda. Det var første gong at Gullballen ikkje berre vart delt ut til ein herrespelar.

Hegerberg har i fleire år bøtta inn mål for franske Lyon, men i godt over eitt år har ho ikkje spelt for Noreg. Etter eit mislykka EM i fjor sommar trekte ho seg frå vidare landslagsspel.

– Det er ein lei situasjon at ho ikkje spelar for landslaget, og generelt når gode spelarar ikkje spelar for Noreg, seier Klaveness til TV 2.

Hegerberg lista opp ei rekkje ting ho var misnøgd med då ho hoppa av landslaget.

– Vi har hatt ein dialog heile vegen, og det har ikkje endra seg. I den nye jobben min har eg eit profesjonelt blikk på det, og vi ønsker å løyse opp i situasjonen på både kort og lang sikt. Det som er viktig for meg er å gjere henne disponibel for landslagsspel og å ha ein god dialog, seier Klaveness.

Elitedirektøren til fotballforbundet beskriv Hegerberg som ein «ekstrem vinnarskalle» når ho får spørsmål om kvifor Lyon-spissen er den beste fotballspelaren i verda. Klaveness legg at ho er stolt på Hegerbergs og norsk fotballs vegner etter Ballon d'Or-utdelinga måndag.

(©NPK)