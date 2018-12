Hoppinga i Titisee-Neustadt avlyst

sport

Dei norske hopparane byrja å få sving på sakene i russiske Nizjnij Tagil der Johann André Forfang vann eitt renn og tok andreplass i det andre. Nordmennene hadde tre mann blant dei ti beste i begge renna.

På kvinnesida skulle Ingebjørg Bråten fått ein ny sjanse til å hoppe i verdscupen. Saman med Maren Lundby, Anna Odine Strøm og Silje Opseth var ho tatt ut på det norske laget til Titisee-Neustadt. Bråten imponerte under verdscupopninga i helga på Lillehammer. Ho klarte å ta seg til to av tre finalar.

Tysdag melder FIS om at verdscuprenna i Titisee-Neustadt er avlyste. Det skulle vore lagkonkurranse og eit individuelt renn for gutane og eit individuelt renn for jentene i Tyskland til helga.

Neste konkurranse blir då i Engelberg i Sveis for gutane og Prenamon i Frankrike for jentene. Begge går frå 14.–16. desember.

(©NPK)