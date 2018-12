Åtvaring og bot for Klopp etter banestorming

sport

Tyskaren sprang inn på grasmatta for å delta i feiringa då innbytar Divock Origi avgjorde kampen langt inne i overtida. Måndag oppretta Englands Fotballforbund (FA) disiplinærsak mot Klopp, og tysdag kom straffa.

Liverpool-sjefen var klar på at han aksepterer straffa då han møtte pressa tysdag.

– Det er det reglane er til for. Bryt ein reglane, må ein betale for det, sa Klopp og understreka at straffa var uunngåeleg.

Måndag fekk tyskaren støtte av Manchester City-kollega Pep Guardiola.

– Eg gjorde det same mot Southampton. Det er mykje emosjonar i slike augneblink, sa spanjolen.

Klopp beklaga eiga åtferd overfor Everton-manager Marco Silva umiddelbart etter kampslutt.

