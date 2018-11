Stang-inn i trekningar kan gi meir landslagsmoro

sport

Etter gruppesigeren i nasjonsligaen snakka spelarane mykje om at Noreg har skaffa seg ein ekstrasjanse til å spele om EM-billett gjennom sluttspel for C-divisjonen i mars 2020, og at dei gleder seg til det. Oppgåva for Lars Lagerbäck og mennene hans i 2019 blir derimot å sørgje for at Noreg slepp å spele dei kampane, ved å bli blant dei to beste i den ordinære EM-kvalifiseringa.

Med nasjonsligaresultata klatra Noreg til seedingsnivå 3, som er ei hjelp i seg sjølv, men trekninga søndag i Dublin vil gjere det klart kva for lag som blir motstandarar frå dei to øvste seedingsnivåa, og då får vi vite kor høgt lista blir lagt.

Laga på nivå 1: Sveits, Portugal, Nederland, England, Belgia, Frankrike, Spania, Italia, Kroatia, Polen.

Laga på nivå 2: Tyskland, Island, Bosnia-Hercegovina, Ukraina, Danmark, Sverige, Russland, Austerrike, Wales, Tsjekkia.

Det speler inga avgjerande rolle kven Noreg trekkjer frå nivå 4, 5 og eventuelt 6, men det er ganske openbert at det ikkje er likesælt om Tyskland eller Island blir motstandar frå nivå 2.

Heilt hipp som happ for Noregs sluttspelsjansar er det heller ikkje om det blir Frankrike eller Polen frå nivå 1.

Dobbel spenning

Seks dagar etter EM-trekninga er det kvinnene sin tur til å gjennomgå nokre nervepirrande minutt. Laurdag 8. desember blir trekt VM-sluttspelet under ein seremoni på Île Seguin i Paris. Faktisk kan likevel fredagen bli like spennande. Då blir nemleg offentleggjort FIFA-rankinga som blir lagt til grunn for seedinga.

Basert på plasseringane på førre FIFA-ranking for kvinner, publisert i slutten av september, har Noreg den siste plassen på nivå 2 i trekninga. Sidan den gongen har laget tapt begge kampane sine (1-2 for Sverige og 1–4 for Japan), og verken Sør-Korea eller Kina er veldig lagt bak.

Seedingsnivå 1, basert på førre ranking: Frankrike, USA, Tyskland, England, Canada, Australia.

Nivå 2: Japan, Brasil, Nederland, Sverige, Spania, Noreg.

Skulle Noreg falle til nivå 3, vil faren for å hamne i ei knalltøff gruppe bli mykje større. I augneblinken er Sør-Korea, Kina, Italia, Skottland, Oseania-vinnaren (truleg New Zealand, blir avgjort laurdag) og Thailand på det nivået.

Med i utrekninga er og at ingen grupper i sluttspelet får fleire enn to europeiske lag.

Mellom EM-trekninga for menn og VM-trekninga for kvinner får dei aldersbestemte laga på gutesida torsdag vite kven som står i vegen for ny EM-sluttspeldeltaking. G19 og G17 er begge klare for eliterunden, og laga som tar fatt på sitt EM-løp neste haust får òg vite motstandarane sine.

Tilsvarande trekning for jenter er allereie avvikla, og J17 var ikkje udelt heldig då Tyskland dukka opp som eliterunderival. J19 møter Danmark, Ukraina og Nord-Irland på heimebane i april, og gruppesiger vil gi nytt sluttspel.

Fasit

Dette er fasit for dei norske landslaga som i 2018 tok seg vidare i kvalifisering:

A-landslaget menn: Gruppesiger og opprykk frå C-divisjonen i Uefas nasjonsliga. Med resultatrekkja 8-1-1 eitt av dei beste åra til laget nokosinne når det gjeld resultat.

A-landslaget kvinner: Vann alle VM-kvalifiseringskampane i 2018 og avslutta med 2–1 over europameister Nederland, som gav gruppesiger og billett til sluttspelet i Frankrike.

Menn junior (G19): Kvalifiserte seg til EM-sluttspel, vart nummer fem og kvalifiserte seg dermed til U20-VM i Polen neste år.

Kvinner junior (J19): Kvalifiserte seg til EM-sluttspel og tok seg til semifinale.

Menn junior nytt lag (G18): Til eliterunde i EM-kvalifiseringa.

Kvinner junior nytt lag (J18): Til eliterunde i EM-kvalifiseringa.

Gutar (G17): Kvalifiserte seg til EM-sluttspel og tok seg til kvartfinale.

Gutar nytt lag (G16): Til eliterunde i EM-kvalifiseringa.

Jenter nytt lag (J16): Til eliterunde i EM-kvalifiseringa.

