Skiforbundet i logokonflikt med FIS, våpenkvile i helga

sport

Det norske laget teipa over Coop-reklamen på oppvarmingsnummeret under treninga torsdag. Det er usemje om kven som eig reklameplassen på denne vesten. Også Sverige, Sveits og Tyskland teipa over sponsormerket.

FIS trua med straff, men valde å avstå frå sanksjonar da saka var tema på lagleiarmøtet torsdag.

Arrangementssjef Terje Lund i Norges Skiforbund sa etterpå til NTB at det ikkje blir meir teip på oppvarmingsvestane til dei norske løparane i helga.

– Sverige, Tyskland og Noreg tek av teipen i kveld. Vi er innstilte på å finne eit kompromiss i god sportsånd, for å få lagt dette dødt så fort som mogleg. Så er det opp til FIS å komme med eit nytt forslag til løysing til veka, sa han til NTB torsdag kveld.

Marknadssjef Jürg Capol i FIS sa tidlegare at han meiner det er snakk om eit regelbrot når nummeret blir teipa over, og at det er ein fare for tryggleiken. Han meiner at vesten er å rekne som ei akkreditering og ikkje kan teipast over.

– Det har vore på same måten dei siste 15 åra, og då har det vorte godkjent. Så eigentleg er det latterleg når ein kjem på det 16. året og ikkje godkjenner det. Då kan ein ikkje ta det så alvorleg, seier Capol til VG.

Manipulering

Terje Lund meiner at regelverket ikkje omfattar oppvarmingsnummera, og han seier at dette er ein konflikt som har gått over lang tid.

– Det er ikkje fastsett som ein kommersiell rett som FIS har. Då meiner vi at dei heller ikkje kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorar på dei. Det er ei internasjonal prinsippsak og har ikkje noko med kva sponsorar det er, sa Lund til VG.

Det vart prøvd å finne ei løysing før renna i Ruka sist helg, men det lykkast ikkje.

Noregs forslag har vore å lage nøytrale vestar til ein oppnår semje om vegen vidare til våren.

Skuffa

Pierre Mignerey, renndirektør i FIS, uttrykte skuffelse over at det endå ein gong enda med fokus på utanomsportslege saker i forkant av eit renn.

– For første gong hadde vi sjansen til å unngå eit utanomsportsleg fokus, men det klarte vi altså ikkje. Det er snakk om eit gammal system, og det er skuffande det vi såg i dag. Draumen vår var at kommunikasjonen også skulle ha vorte betre, sa Mignerey direkte til tilhøyrarane på det opne lagleiarmøtet.

– Vi skal ha eit møte med dei aktuelle nasjonane etter rennet på laurdag. Då skal vi ha ein open diskusjon, og så håper vi å komme fram til eit kompromiss. Vi treng sponsorar i denne bransjen, og desse er ikkje lette å finne. Håpet vårt er at nasjonane ser det store bildet og ikkje berre tenker på seg sjølve, sa Mignery til NTB.

Han avviste at det kjem nokon sanksjonar, uavhengig av kva som skjer med bruken av oppvarmingsvestane resten av helga.

– Vi er ikkje ute etter å sanksjonere nokon som helst.

(©NPK)