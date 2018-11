Skiforbundet i logokonflikt med FIS

sport

Det norske laget teipa over Coop-reklamen på oppvarmingsnummeret under treninga på torsdag. Det er usemje om kven som eig reklameplassen på denne vesten. Arrangementssjef Terje Lund i Skiforbundet seier til NRK og andre medium at også andre nasjonar teipa over vestane sine torsdag.

Det gjeld Sverige, Sveits og Tyskland.

Marknadssjef Jürg Capol i FIS seier at det heile kan ende med bøter. Han meiner det er snakk om eit regelbrot når nummeret blir teipa over, og kallar det ein fare for tryggleiken. Han meiner at vesten er å rekne som ei akkreditering og ikkje kan teipast over.

– Det har vore på same måten dei siste 15 åra, og då har det vorte godkjent. Så eigentleg er det latterleg når ein kjem på det 16. året og ikkje godkjenner det. Då kan ein ikkje ta det så alvorleg, seier Capol til VG.

Capol kallar det manipulering. Det er eventuelt juryen for rennet som avgjer om dette kan bli bøtelagt.

Terje Lund i Skiforbundet meiner at regelverket ikkje omfattar oppvarmingsnummera, og han seier at dette er ein konflikt som har vart i lang tid.

– Det er ikkje fastsett som ein kommersiell rett som FIS har. Då meiner vi at dei heller ikkje kan ta seg til rette med å eksponere sine sponsorar på dei. Det er ei internasjonal prinsippsak og har ikkje noko med kva sponsorar det er, sa Lund til VG.

Det vart prøvd å finne ei løysing før renna i Ruka sist helg, men det lykkast ikkje.

Noregs forslag har vore å lage nøytrale vestar til ein oppnår semje om vegen vidare til våren.

FIS har førebels avvist ei slik løysing.

