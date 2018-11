Mørk skal styre Mørk til EM-suksess

sport

Laurdag startar Noreg meisterskapen mot Tyskland. Det som tidlegare i haust såg ut til å kunne bli to Mørk i troppen for første gong i eit seniormeisterskap, vart stoppa av ein ny skade. Familien har vore ramma knallhardt dei siste sesongane.

– Dagleg og fleire gonger om dagen, seier Thea Mørk til NTB om kor ofte ho kjem til å kommunisere med Nora undervegs i meisterskapen.

Viktig

Ho har kontroll på det som ventar i EM. Derfor blir det svært tett kontakt ved hjelp av mobiltelefonen mellom dei to.

– Ho gir meg småtips heile tida – om keeperar, kontringar, der eg bør skyte og kva dei eg skal spele mot gjer.

– Betre rådgjevar er det kanskje ikkje mogleg å få?

– Nei, for meg er det gull verd. Ho har vore gjennom dette før. Desse råda sparar meg for mykje unødvendig bruk av energi, seier Thea Mørk.

Om ei års tid speler Noreg VM i Japan. Det er neste høve for at dei to oslojentene skal få oppleve ein meisterskap saman. – Det er lenge til det, men viss det skjer, så hadde det vore heilt utruleg.

Trøbbel og meir trøbbel

Nora Mørk øydela korsbandet førre vinter og var innstilt på å rekke EM. Så, i starten av oktober, kom meldinga om ein meniskskade.

Dei to tvillingane har til saman øydelagt korsband i kneet fire gonger. Thea er verst med tre, og til saman har berre denne typen skade teke frå Mørk-duoen vel fire sesongar.

– Kan ikkje nokon berre finn opp eit heilt nytt kunstig kne og så setje det inn hos Nora?, seier Thea.

Så kan det leggjast til at Nora på grunn av «jumpers knee»-problem vart operert heile seks gonger før ho fylte 22 år.

I tillegg til alvorlege kneskadar kjem for Theas del ein svært trøblete skulder. Den hoppar ikkje sjeldan ut av ledd. For vel eit år sidan måtte hoog opererast.

Etter Tyskland-kampen ventar Tsjekkia og Romania for Noreg i puljespelet. Dei tre beste går vidare til hovudrunden.

Mørk deltek i den første seniormeisterskapen sin.

