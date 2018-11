Sjakkpresidenten før Carlsens omspelsdrama: – Kan gå til lynsjakk

sport

– Det blir frykteleg spennande, og kanskje ganske jamt. Det kan gå heilt til lynsjakk, seier Madsen til NTB.

Carlsen startar omspelet med kvite brikker og er av mange ekspertar rekna som klar favoritt i hurtigsjakk. Sjølv om han der er rangert som nummer éin i verda, og Caruana som nummer åtte, trur Madsen det blir jamt, slik det har vore i langsjakken.

– Vi har sjeldan sett ein VM-match med to så gode spelarar. Det er ekstremt små marginar mellom dei to, dei viser jo i analysar at dei har kontroll på nærast alt, seier han.

– Eit omspel vil bli avgjort av nervar og av kven som har det beste hovudet til slutt, sa Caruana på pressekonferansen etter det 11. partiet.

– Tek det i lynsjakk

Madsen trur at Carlsen vil gå for siger i hurtigsjakk, sjølv om vinnarsjansane kanskje er endå større i lynsjakk.

– Ja, han vil nok legge press på Caruana. Får han høvet, set han nok inn nådestøtet. Og går det til lynsjakk, trur eg Magnus tek det.

I lynsjakk er Carlsen endå meir overlegen motstandaren sin, skal ein tru ekspertane og tala. Verdseinaren toppar òg den rankinga, mens Caruana er rangert som nummer 16, over 150 poeng bak Carlsen.

Om det skulle ende likt òg i lynsjakken, går det til armageddon. Det trur ikkje den norske sjakkpresidenten vil skje.

– Det skal veldig mykje til. Skulle det bli det, tør eg nesten ikkje sjå på, seier Madsen.

Godt for norsk sjakk

– Kva vil ein sigarbetyfor norsk sjakk?

– Med merksemda og «spin off»-effektane, så er det veldig positivt, og det betyr at vi kan halde fram å jobbe med det vi held på med, som er «sjakk og samfunn» og «skulesjakken».

Skulle Carlsen miste verdsmeistertittelen i klassisk sjakk, vil han framleis vere høgast rangert i lyn- og hurtigsjakk. For Sjakk-Noreg trur ikkje Madsen eit tap har så altfor mykje å seie.

– Eg trur vi har sett at sjakk har ganske stor betydning for barn og unge, for integrering og har mange positive sider gjennom den perioden vi har vore i no. Det kan vidareførast uansett om Magnus tek det, men det vil hjelpe på om han vinn, seier han.

Sjakkpresidenten vil ikkje gå med på at vi har vore vitne til eit lite kjedeleg VM så langt.

– For oss sjakkspelarar har det vore veldig spennande. Sjølv om det endar med remis, har kvart parti kanskje vore som 4–4 i ein fotballkamp, i alle fall nokre av kampane. Men vi skulle gjerne ha sett fleire avgjerder, seier han.

