Robbie Keane legg opp

38-åringen, som har scora 68 landslagsmål for Irland – fleire enn nokon annan, skal no fokusere på jobben som assistenttrenar for landslaget i heimlandet.

Mick McCarthy vart nyleg tilsett som ny irsk landslagssjef, og Keane fekk rolla som assistent. Sistnemnde erstattar namnebroren Roy Keane i assistentjobben.

– I dag, etter 23 fantastiske år, offentleggjer eg at eg legg opp som fotballspelar, seier Keane i ei fråsegn.

Han legg vidare til at han aldri kunne ha sett for seg retninga livet hans skulle ta i dei to tiåra som har gått sidan han spelte for moderklubben Crumlin United.

– Det har overgått alt eg håpte på som fotballgal gut i Dublin, seier Keane.

Totalt har han scora 126 mål på 349 kampar i Premier League. 91 av dei kom for Tottenham. I tillegg har han spelt for Coventry, Leeds og Liverpool.

I alt står spissveteranen bokført med 146 landskampar.

