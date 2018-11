Norway Chess held fram på TV 2

sport

Sidan 2014 har TV 2 sendt direkte med eige studio frå Stavanger-turneringa. Sportsredaktør Vegard Jansen Hagen skildrar sjakk som «eit eventyr i Noreg».

– Turneringa samlar dei beste spelarane i verda, og vi ser fram til å formidle det ypparste av sjakksporten òg i fortsetjinga, seier Hagen i ei pressemelding.

Fabiano Caruana vann utgåva av Norway Chess i langsjakk i år. Han har dei siste vekene vore Magnus Carlsens VM-utfordrar i London.

Tidlegare i haust vart det kjent at det frå neste år blir innført nye spelereglar i den norske storturneringa. I år enda 80 prosent av partia i remis. For å unngå ei gjentaking blir den totale betenkningstida redusert til to timar. Det blir inga tilleggstid per trekk eller ekstra tid ved 40 trekk.

Det blir gitt to poeng for kvar siger. Ved remis skal det spelast eit såkalla armageddonparti der spelaren med kvite brikker får eitt minutt ekstra og må vinne. Vinnaren av partiet får 1,5 poeng, mens taparen får 0,5 poeng. Svart vinn ved remis.

Dei nye reglane gjer at Tv-publikummet får eit meir føreseieleg tilhøve til kor lenge sendingane vil vare.

– Nye grep gir meir nerve, kortare parti og avgjerder kvar gong. Dette er eit energisk og spennande format vi er sikre på at Tv-sjåarane vil like, seier Jansen Hagen.

(©NPK)