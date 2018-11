Fredheim Holm til KFUM som spelande assistent

sport

Laurdag avslutta Fredheim Holm tida som Vålerenga-spelar. Etter over 300 kampar for blåtrøyene går turen no til ein annan Oslo-klubb.

33-åringen blir spelande assistenttrenar i KFUM Oslo og skal òg jobbe i klubbadministrasjonen.

– Eg har framleis ambisjonar som fotballspelar, og ser fram til å bidra til at Kåffa kan etablere seg i 1. divisjon. Samtidig har eg hatt lyst til å gjere noko meir enn berre å vere spelar. Det får eg høve til å gjere i KFUM ved å gå inn som assistenttrenar i eit godt team, og med ei spennande og ung spelargruppe, seier Fredheim Holm til nettsidene til den nye klubben sin.

– Dessutan vil eg få høve til å jobbe med meir administrative oppgåver og lære om klubbdrift i ein organisasjon som er i vekst og utvikling, mellom anna med eit arenaprosjekt som ser veldig spennande ut, legg han til.

33-åringen, som òg har ei fortid i Rosenborg, Ålborg og Skeia, ville takka ja til KFUM uansett om klubben ikkje hadde sikra opprykket til 1. divisjon mot Åsane søndag.

– Eg har følgt KFUM tett i år og er imponert over det ein har fått til med små ressursar og med ein ung spelarstall. Eg ser fram til å bidra med røynsla mi til at laget og klubben kan ta nye steg, seier Fredheim Holm.

Opprykksduellen mot Åsane enda 4–3 samanlagt.

