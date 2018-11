Carlsen tok leiinga 2–0 etter to hurtigparti

sport

Magnus Carlsen brukte 55 trekk med kvite brikker på å vinne det første partiet i hurtigsjakk. Han følgde opp med å ta heim sigeren også i det neste partiet, då med svarte brikker.

– Eg er letta. Det var jo berre det første partiet, men det var ein flott start, sa Carlsens manager Espen Agdestein til NRK etter det første partiet.

Magnus Carlsen følgde opp med solid spel i det neste partiet med svarte brikker.

I parti nummer to gjekk dei første trekka raskt unna. Spesielt Caruana hadde førebudd seg godt, og dei 16 første trekka til spelarane gjekk utan at dei brukte særleg med tenketid. Etter ytterlegare seks trekk var overtaket til amerikanaren med kvitt utlikna, og etter kvart skaffa Carlsen seg eit avgjerande overtak.

I det første partiet kom Caruana tidleg under på tida etter at han brukte meir tid på opningstrekka sine enn Carlsen. Han ofra tidleg ein bonde for å få overtaket også på brettet, eit såkalla gambit-spel.

Som tidlegare i VM-duellen var Caruana flink til å forsvare seg då Carlsen prøvde seg på offensiven. Etter over fem minutts tenketid gjorde han likevel eit springartrekk der sjakk-computerane gav Carlsen ein klar fordel i stillinga.

I hurtigsjakk får kvar spelar 25 minutt på klokka pluss 10 sekunds ekstratid.

Med 2–0-leiinga treng Carlsen berre remis i eitt av dei to siste partia for å forsvare VM-tittelen.

Langsjakken i VM-duellen enda 6–6 etter at alle tolv partia slutta med remis.

Står det 2–2 etter hurtigsjakken, blir det inntil fem kampar (10 parti) lynsjakk. Det blir trekt om kven som har kvitt før kvar kamp. Spelarane får fem minutt på klokka, og det blir gitt tre sekund bonus per trekk.

(©NPK)