WADA-ekspertar i Moskva for å samle data om doping

Dei tre ekspertane, som ikkje er namngitte av WADA, skal møte russiske idrettsleiarar og avtale retningslinjer for prosessen, som er ein konsekvens av avtalen som førte til at Russland tidlegare i haust vart teken inn i varmen igjen av antidopingbyrået.

WADA utestengde det russiske antidopingbyrået RUSADA i november 2015 etter at McLaren-rapporten dokumenterte omfattande og myndigheitsassistert dopingjuks i åra 2011 til 2015. Sentralt i dette stod antidopinglaboratoriet i Moskva.

Tilgang til data frå laboratoriet var opphavleg eitt av krava for å oppheve utestenginga, men i september vedtok WADA-styret mot sterke protestar frå blant andre utøvarrepresentantar og visepresident Linda Hofstad Helleland å sleppe russarane inn att likevel. Dette vart gjort under føresetnad av at tilgang blir gitt innan årsskiftet.

Hemsko

Mangelen på tilgang til data frå Moskva-laboratoriet har vore ein hemsko i forsøket på å stille dei skyldige til ansvar for dopingjukset. I februar gjorde Idrettens valdgiftsrett (CAS) om straffene mot 28 av dei 43 russiske idrettsfolka som var diskvalifiserte og utestengde av IOC for å ha bidrege til og profittert på dopingjukset.

– Det vi treng for å straffe eller frikjenne utøvarar er dei originale dataa frå testar, og det er det vi kjem til å få frå laboratoriet i Moskva, seier WADAs etterforskingsleiar Günter Younger til nyheitsbyrået AFP.

– Med alle data vil vi kunne fullføre sakene våre og ha ei komplett beviskjede.

Likevel hevdar fleire kjelder i antidopingmiljøet at dataa truleg er øydelagde eller forfalska i slik grad at ein venteleg får mykje færre dopingsaker enn dei 1000 fordelt på 30 idrettar McLaren rekna med i rapporten sin.

Utfordring

– Ei utfordring er at dei avgitte prøvene ikkje lenger kan analyserast fordi dei er vortne destruerte, seier Younger.

Så langt har berre to internasjonale særforbund, friidrett (IAAF) og skiskyting (IBU), innleidd disiplinærsaker basert på opplysingane i McLaren-rapporten. IAAF har sidan november 2015 nekta russarar deltaking i internasjonale konkurransar, unntatt handplukka idrettsfolk som må konkurrere som nøytrale utøvarar.

IAAF skal i byrjinga av desember ta stilling til om den sanksjonen skal halde fram eller opphevast.

