Eliteserien selt til Kina

sport

Rettsforvaltar Fotball Media, som er eigd av Norges Fotballforbund, og Norsk Toppfotball har inngått ein avtale med den kinesiske sportsapplikasjonen Dongqiudi, skriv VG.

Avtalen gir kinesarane retten til å strøyme alle eliteseriekampar frå 2019-sesongen og ut 2021.

– Dette er spennande for produktet norsk fotball. Volumet dei når ut til er stort etter målestokken vår, og dette er første gongen vi har selt norsk seriefotball til eit land utanfor Europa, seier Knut Kristvang i Fotball Media til avisa.

Dongqiudi sjølv opplyser at appen har fire millionar aktive, daglege brukarar, men så mange som 40 millionar registrerte brukarar totalt.

Ifølgje VG betalte sportsapplikasjonen i underkant av to millionar kroner for avtalen. Beløpet blir delt mellom dei to eigarane av Fotball Media.

Direktør for forretningsutvikling i Dongqiudi, Guo Kaixuan, forklarer kjøpet med at fotball er særs populært i Kina, og at dei ønskjer å utvide tilboda sine.

– Dette er ein slag test for oss, vi veit ikkje heilt kva vi kan få for investeringa, seier han.

(©NPK)