Copa Libertadores-finalen skal spelast utanfor Argentina

sport

Returkampen i Copa Libertadores-finalen skal spelast 8. eller 9. desember utanfor Argentina, melder Sør-Amerikas fotballforbund (CONMEBOL).

Tidlegare tysdag vart det klart at CONMEBOL opnar disiplinærsak mot River Plate etter at supporterane til klubben angreip Boca Juniors' lagbuss i helga. Det skjedde i forkant av returoppgjeret mellom dei to byrivalane, som skulle vore spelt laurdag.

Måndag tilbaud den italienske byen Genova seg å vere vertskap for finalen, men det er ikkje vedteke kor kampen skal spelast.

Den første kampen mellom dei to rivalane enda 2–2.

(©NPK)