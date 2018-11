Tore Reginiussen årets spelar på NTB-børsen

sport

Reginiussen og Rosenborg avslutta siste serierunde med 1–1 heime mot Bodø/Glimt. Rosenborg sikra seg til slutt seriegullet på ein komfortabel måte éi runde før slutt. Med berre 24 innslopne mål i løpet av året er midtstoppar Reginussen utan tvil ein av dei viktigaste bidragsytarane til det fjerde strake seriegullet.

– Det er artig og stas. Det er fleire som har vore gode i år, men det er alltid gøy. Eg synest jo personleg André (Hansen) har vore fantastisk i år, sa Reginiussen til NTB etter kampen på laurdag.

– Det betyr ikkje så mykje for meg med personleg heider. Eg er glad når vi gjer det bra som lag og vinnar, og eg er stolt over at vi har klart å dra gullet heim i år igjen.

Det såg ut til at bodøværingane skulle legge ein dempar på gullfesten for Rosenborg etter å ha teke leiinga etter 70 minutt, men Reginiussen dukka opp på ein dødball og noterte seg for ein målgivande pasning då Yann-Erik de Lanlay utlignet tre minutt seinare.

Reginiussen har berre gått glipp av éin eliteseriekamp i år og står med to scoringar og to målgivande pasningar.

Med eit snitt på 5,90 hamna han føre Vito Wormgoor (Brann, 5,83) og Erling Braut Haaland (Molde, 5,80) på spelarbørsen.

