Solbergs «umoglege» oppgåve

Laurdag og søndag rundar rallycrosseliten av årets VM-sesong i Cape Town. All den tid Solbergs lagkamerat Johan Kristoffersson for lengst er verdsmeister for andre sesongen på rad, står spenninga om kven som skal følgje den nesten suverene svensken.

Fire førarar har alle sølv- og bronsemedaljen innanfor rekkevidd føre sesongavslutninga: Mattias Ekström, Andreas Bakkerud, Solberg og Sebastien Loeb.

Ekström er i augneblinken nummer to og har Bakkerud og Solberg berre fire og sju poeng bak seg. Det er likevel før poengstraffa Solberg pådrog seg i Buxtehude sist er medrekna.

Motorhavariet i Tyskland gjer at Solberg må byte motor for andre gong denne sesongen føre avsluttinga i Sør-Afrika. Det gir 15 poeng i trekk i samandraget, all den tid VM-reglane tillèt berre eitt «gratis» motorskifte per sesong.

Fokuserer på seg sjølv

Teoretisk sett er Solberg framleis ikkje ute av medaljekampen, men poengstraffa gjer oppgåva i Cape Town nær umogleg. Andreas Bakkerud synest i staden å bli det norske håpet i kampen om ein pallplass.

– Det blir i det heile ikkje enkelt. Det er kort og godt sånn at viss ein av dei andre trea førarane kjem til finalen, kan eg ikkje gjere noko, seier Solberg i ei utsegn om sjansen for å ta VM-sølvet.

Han har på same tid ikkje tenkt å gi seg utan kamp.

– Eg skal berre fokusere på å køyre mitt eige løp og gjere alt eg kan, så får vi sjå kva som skjer søndag ettermiddag, seier østfoldingen.

Solbergs lag har for lengst sikra seg sigeren i lagmeisterskapen i årets rallycross-VM.

Tøff sesong

Trass i suksessen til laget vedgår Solberg at 2018-sesongen har vore krevjande. For ei tid tilbake fekk han konstatert sjukdommen Sarkoidose, som mellom anna påverkar lungene og synet.

Østfoldingen frykta på eit tidspunkt at karrieren kunne vere over, men har fått god helsehjelp og slått hardt tilbake.

– Dette har vore ein tøff sesong for meg, både på innsida og utsida av bilen. Halvveges ut i året var berre det å tenkje på å kjempe om VM-sølv nesten som ein draum for meg. Eg er glad for å kunne konkurrere, seier rallycrossprofilen.

Nyleg gjorde han comeback i rally-VM under Rally Catalonia og vart like godt nummer tre i WRC2-klassa. Det vart solid opptur i eit spennande år.

