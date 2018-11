Regjeringa går for full momskompensasjon for idrettsanlegg

sport

Ifølgje VG går regjeringa inn for at staten dekkjer 304 millionar kroner i kompensasjon for 474 søknader godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

– I nysalderinga av statsbudsjettet for 2018 foreslår regjeringa ei tilleggsløyving på 19 millionar kroner til kompensasjon av meirverdiavgift ved bygging av idrettsanlegg. Dette vil gi alle søkjarar full innvilging av dei godkjente søknadsbeløpa sine i 2018, står det i ei pressemelding.

Inntil nyheita på fredag såg idrettslag over heile landet ut til å måtte ta rekninga på dei siste 19 millionane sjølv.

– Bygging av idrettsanlegg er avgjerande for å nå målet vårt om idrett og fysisk aktivitet for alle. Kompensasjon av meirverdiavgift gjer det lettare å finansiere investeringar i idrettsanlegg og stimulerer utbygging av nye anlegg, seier kulturminister Trine Skei Grande (V).

Nysalderinga må godkjennast av Stortinget før tilleggsløyvinga blir gjeldande. Ifølgje VG skjer det seinast 15. desember.

(©NPK)