Mistenkt i belgisk fotballskandale vil legge korta på bordet

Det melder det belgiske nyheitsbyrået Belga. Spelaragenten Dejan Veljkovic er ein svært sentral person i belgisk fotball og er sikta for organisert kriminalitet, kvitvasking og korrupsjon.

Det er ei svært omfattande etterforsking som går føre seg. I oktober gjennomførte belgisk politi 44 razziaer mot klubbar og personar med tilknyting til fotball i landet. Også i andre land vart det gjennomført politiaksjonar i same etterforsking.

Fleire av Belgias største og mest kjende klubbar er blant dei involverte.

Om det er riktig at Veljkovic vil samarbeide med politiet og fortelje alt han veit, kan det vere eit gjennombrot i saka.

Ifølgje Belga kan Veljkovic bli ein av dei første som nyttar seg av ei ny kronvitneordning i Belgia, der ein ved å gi avgjerande opplysningar i store saker kan få kraftig redusert straff for eigne lovbrot.

Veljkovic vart onsdag lauslaten frå varetekt. Om saka hans blir omfatta av kronvitneordninga, risikerer han høgst fem års fengsel på vilkår og ei bot på 80.000 euro.

Belgias fotballforbund har sidan politiaksjonane for over ein månad sidan prøvd å finne ut nøyaktig kva mistankane til politiet går ut på, men har enno ikkje nådd fram. Det er likevel klart at det er mistanke om økonomisk svindel og kampfiksing.

