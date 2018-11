Boksuksess for Klæbo – doblar opplaget

sport

Det tyder at «Johannes & morfar» sel mykje betre enn forventa. I utgangspunktet var det trykt 10.000 bøker, men forlaget såg seg raskt nøydde til å auke opplaget.

– Ja, vi sel meir enn vi trudde på førehand. Dette er jo inga bok med skandalar, men rett og slett ei hyggeleg bok om sterke og gode relasjonar mellom ein morfar og eit barnebarn. Boka ser ut til å ha treft veldig godt. For Fair Forlag er det ny salsrekord, seier forfattar Knut Georg Andresen og legg til at salet har gått jamt sidan lanseringa 26. oktober.

Matchar ikkje Northug

Klæbo sjølv er for alvor i gang med skisesongen og går verdscupopning i finske Ruka kommande helg.

Han har likevel fått følgt med på boksalet og gler seg over suksessen.

– Salet går mykje betre enn vi hadde trudd. Og dette er jo ei bok som er kjemisk fri for skandalar, i motsetnad til visse andre, seier Johannes Høsflot Klæbo med adresse til lagkameraten Petter Northug.

Nyleg skreiv NTB om at Northug har kapra førsteplassen på bestseljarlista til bokhandlarane med sjølvbiografien «Min historie». Han passerer i desse dagane 80.000 i opplag, og boka er selt til Sverige, Finland og Estland

– Når det gjeld skandalar er vel eg som amatør å rekne i forhold til Petter, smiler Klæbo.

Gir tilbake til klubben

Boka om 22-åringen er ingen biografi, men ei «feelgood»-bok om forholdet mellom den unge olympiske meisteren og morfaren, trenaren og læremeisteren hans, og dessutan personane rundt.

– Og vi har heller ikkje med nokon skandalar rundt morfar i boka. Eventuelle skandalar får vente til det skulle bli aktuelt med ein biografi. Men det får vente til karrieren er over, og det er lenge til. Eg har jo knapt starta, seier Klæbo via Fair Forlag.

Trønderen gir 100.000 kroner av overskotet frå boksalet til skigruppa i klubblaget Byåsen.

– Vi ønsker å bidra til klubben. Norske klubbar gjer ein fantastisk innsats for medlemmene sine trass i svak økonomi. Byåsen er ein av mange klubbar som har gjort og gjer ein fenomenal innsats for medlemmene sine og for Trondheim by. Eg har masse å takke Byåsen for, seier langrennsløparen.

(©NPK)