Dermed er det framleis dødt løp mellom VM-duellantane når tre parti står att. Carlsen, som spelte med kvite brikker onsdag, vedgår at remis var ein liten nedtur.

– Det var litt frustrerande akkurat i dag, men status quo er ikkje så ille, sa Carlsen til NRK og svarte samtidig stadfestande på at han følte at han var i nærleiken av ein siger.

– Det næraste eg har vore sidan runde éin, sa 27-åringen.

Carlsen fekk etter alle solemerke det han ønskte ut av opninga og skaffa seg eit tidleg overtak i partiet på onsdag. Amerikanaren forsvarte seg samtidig særs godt og heldt dermed fram trenden med godt forsvarsspel frå duellantane i London. Amerikanaren nøytraliserte sakte, men sikkert Carlsens overtak og skapte noko nær full balanse på brettet.

Etter 57 trekk tok VM-duellantane kvarandre i hendene og konstaterte at òg det niande partiet enda i remis.

Nervane kan avgjere

Fabiano Caruana vedgjekk at han hamna i trøbbel etter Carlsens overraskande opning.

– Eg var under press eit stykke ut i partiet, sa amerikanaren til NRK, men uttrykte samtidig at han var nøgd med at han fann dei «nøyaktige» forsvarstrekka for å komme seg ut av vanskane.

No meir enn ymtar amerikanaren at VM-nervøsiteten blir ein stadig meir framståande faktor i duellen i London.

– Det nærmar seg slutten, og til sjuande og sist kan det vere nervane som avgjer dette. Eg føler meg bra med omsyn til det akkurat no, sa utfordraren.

Overraska i opninga

Med kvite brikker innleidde Carlsen på ny med engelsk opning onsdag. Verdsmeisteren frå Lommedalen fekk lite ut av den opningsvarianten sist han prøvde han i VM-duellen mot Caruana.

Deretter gjekk det raskt etter same mønster som sist inntil den regjerande verdsmeisteren gjorde sitt niande trekk, springar til G8. Det vart raskt omtalt som eit trekk som aldri tidlegare var spelt og overraska tydelegvis Caruana.

På dei tre neste trekka sine brukte amerikanaren nesten ein halvtime på å finne det rette motmiddelet. Carlsen spelte på si side raskt og fekk tydelege partiet i tråd med førebuingane sine mykje lenger enn amerikanaren.

Til slutt ebba likevel overtaket ut.

– Eg følte eg hadde ein ganske behageleg fordel, men det var ikkje så lett å komme vidare. Så gjekk eg for ein variant eg eigentleg visste at ikkje fungerte. Veit ikkje kvifor eg gjorde det, sa Carlsen.

Fotballsmell

Carlsen stilte forresten til partiet på onsdag med ein godt synleg plasterlapp over det eine auget. Bakgrunnen var ein kollisjon under fotballtrening på fridagen tysdag.

– Det går veldig bra. Det var berre ein liten kakk. Han fekk eit lite kutt over auget, men ikkje noko som skal forstyrre partiet, stadfesta Carlsen-lege Brede Kvisvik overfor NRK før det niande partiet starta.

Tre av 12 parti står att no av VM-kampen i London. Carlsen skal spele med svarte brikker i to av dei tre siste partia. Det gir grunn til ein viss optimisme i Caruanas leir.

Dersom det er poenglikskap etter det avsluttande partiet kommande måndag, må det omspel i hurtigsjakk til for å skilje VM-duellantane.

I eit slikt scenario meiner mange at Carlsen har ein liten fordel.

Eit eventuelt omspel blir avvikla onsdag 28. november.

