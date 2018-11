Perry: – Må ha vett til å feire dette

sport

Noreg var det beste laget i alle seks kampar i C-divisjonen i nasjonsligaen, tok 13 av 18 moglege poeng og vann gruppa to poeng føre Bulgaria. Gruppesigeren er den første for landslaget sidan EM-kvalifiseringa i 1999.

Den gong var lønna plass i EM-sluttspelet. Denne gongen har det iallfall teke laget litt nærare eit sluttspel, i så fall det første på 20 år.

– Spelarane er utruleg glade, lykkelege, stolte. Det er lenge sidan eit norsk A-landslag har vunne ei gruppe, og det er viktig når ein oppnår slike ting at ein faktisk har vett til å feire det. Vi må ta inn over oss at vi har vunne gruppa vår i Nations League, og at det er fortent. Vi må nyte denne augneblinken, sa Perry til norske medium etter kampen.

Saman med Lars Lagerbäck har han leidd eit ungt norsk landslag til ein av dei resultatmessig beste sesongar nokosinne, med åtte sigrar, ein uavgjort og eitt tap. Og var det to kampar i den rekka der utfallet burde vore forskjellige ut frå spel og sjansar, så var det tapet og den uavgjorte kampen. I begge var Noreg best.

– Det er ein jobb gjort over lang tid som gjer at vi er her i dag. No skal vi kose oss saman og nyte augneblinken, sa Perry.

Mange pluss

Prestasjonane i nasjonsligaen gjer i første omgang at Noreg blir seeda på nivå 3 og ikkje 4 i den kommande EM-kvalifiseringstrekninga i Dublin 2. desember.

Skulle Noreg ikkje greie å sikre EM-plass i den ordinære kvalifiseringa (ved å bli blant dei to beste i gruppa si), er laga som er gruppevinnar i nasjonsligaen sikra ein ekstra sjanse til å spele om ein EM-plass mot tre andre lag frå C-divisjonen i nasjonsligaen, noko som i så fall skjer i mars 2020. Noreg er garantert å bli blant dei to beste gruppevinnarane og får dermed heimekamp i semifinalen.

I neste nasjonsliga hausten 2020 vil lag som Tyskland (verdsmeister i 2014) og Kroatia (VM-finalist i år) vere blant dei moglege motstandarane.

Per Joar Hansen var spesielt nøgd med 2-0-målet mot Kypros, som kom på eit innøvd cornertrekk.

Kontroll

– Korleis måla kjem er ikkje så viktig, berre at dei kjem. Men det var veldig viktig at vi fekk 2–0 då og punkterte kampen, sa han.

– Det var ein perfekt serve frå Ole (Selnæs), ei bra blokk av Moi og eit fint løp av Ola (Kamara) på bakarste stolpe. Det er ein av variantane vi har jobba med. Nokre gonger lykkast det, nokre gonger ikkje, men i dag var det viktig at vi fekk det til.

Mål på rett tidspunkt gjorde at alle planane for kva Noreg skulle gjere ved ulike utviklingar i eigen kamp og Bulgarias kamp ikkje trong å setjast i verk.

– Det var 1–0 til Bulgaria ei stund (mens Noreg leidde 2-0). Då måtte vi tenkje litt, men eg synest vi klarte å halde på roa både på benken og bana, og vi kontrollerte inn resultatet, sa Perry.

