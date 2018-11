Brann og Molde får medaljeseremoni likevel

sport

Norsk fotball har ein lang tradisjon med at også sølv- og bronsevinnarar blir gjort stas på når medaljane skal delast ut. Men i år planla Noregs Fotballforbund (NFF) at berre RBK skulle få ein seremoni etter siste runde i Eliteserien.

Det fekk Branns sportssjef Rune Soltvedt til reagere kraftig.

– Eg har fått ein mail der dei skriv at berre gullvinnarane skal få merksemda deira i år. Det synest eg er totalt latterleg. No speler vi snart fotball frå januar til desember, og det er ein enorm prestasjon å ta medalje i Eliteserien. Så skal dei ikkje ta seg tid til å markere det med spelarane og trenarane som fortener denne merksemda. Det er rett og slett drygt, sa Soltvedt til Bergensavisen måndag.

Nokre timar seinare kom TV 2 med nyheita om at NFF gjer heilomvending i saka.

– Vi har valt å endre fordi vi har sett at det var kritiske røyster om dette. Det er mogleg at grunngjevinga vår har vore underkommunisert. Det einaste vi har ønskt, er at det skal vere ei verdig ramme for medaljevinnarane, og der ein ikkje kjem opp i ein situasjon der eit heimelag til dømes står og buar, seier NFFs arrangementssjef Rune Pedersen til kanalen.

Eitt av spenningsmomenta laurdag er kva for ein valør Molde og Brann får. MFK ligg på sølvplass eitt poeng føre bergensarane. I siste serierunde har Molde bortekamp mot nedrykksklare Sandefjord, mens Brann tek imot Odd.

Tidlegare år har styrerepresentantar i NFF stått for utdelinga av sølv- og bronsemedaljane, men denne gongen blir det gjort av kretsleiarane i Hordaland og Vestfold.

