Johaug frontar stor norsk Ruka-tropp

Det vart klart då uttaket vart offentleggjort måndag. Landslagssjef Vidar Løfshus har store forhåpningar til Ruka-helga etter ei strålande sesongopning på Beitostølen.

– Tiril Udnes Weng og Martin Løwstrøm Nyenget har friplassar fram til jul etter å ha vunne Skandinavisk Cup. Etter ei god helg på Beitostølen er også Anna Svendsen teken ut til Ruka. Det same er Kasper Stadaas og Lotta Udnes Weng i sprint, seier Løfshus i ei pressemelding.

Både Golberg og Harsem vel ikkje å gå i Ruka. Dei vil bruke meir tid på trening framfor verdscuprenn. Treninga i sesongoppkøyringa har ikkje gått 100 prosent etter planen for duoen.

Det har lenge vore klart at Petter Northug ikkje blir med til Finland. Trønderen sa nyleg at han ikkje ser for seg å vere tilbake i verdscupsirkuset før nyttår.

Desse stiller for Noreg i Ruka:

Kvinner, sprint:

Maiken Caspersen Falla (Gjerdrum), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Lotta Udnes Weng (Nes), Ragnhild Haga (Åsen), Kari Øyre Slind (Oppdal), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Tiril Udnes Weng (Nes).

10 km klassisk:

Therese Johaug (Nansen), Ingvild Flugstad Østberg (Gjøvik), Kari Øyre Slind (Oppdal), Astrid Uhrenholdt Jacobsen (Heming), Ragnhild Haga (Åsen), Anna Svendsen (Tromsø), Heidi Weng (BUL), Tiril Udnes Weng (Nes).

Menn, sprint

Sindre Bjørnestad Skar (Bærums Verk og Hauger), Eirik Brandsdal (Kjelsås), Emil Iversen (Varden Meråker), Sondre Turvoll Fossli (Hokksund), Finn Hågen Krogh (Tverrelvdalen), Kasper Stadaas (Heming), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer).

15 km klassisk:

Didrik Tønseth (Byåsen), Simen Hegstad Krüger (Lyn), Hans Christer Holund (Lyn), Emil Iversen (Varden Meråker), Martin Johnsrud Sundby (Røa), Sjur Røthe (Voss), Johannes Høsflot Klæbo (Byåsen), Martin Løwstrøm Nyenget (Lillehammer.).

(©NPK)