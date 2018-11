Alt klart for verdscuprenn i Lillehammer

sport

Arrangementssjef Terje Lund i Noregs Skiforbund stadfestar at det blir verdscuprenn i Lillehammer, men at det ikkje er heilt klart der det blir langrenn eller kva for løyper som blir tekne i bruk.

– Vi arbeider på spreng med å få til bakkar og løyper i samsvar med planen, men må heile tida vurdere endelege øvingar og program basert på vêrsituasjonen, seier han.

Det er gode vêrmeldingar framover, og det er stor aktivitet både oppe på Birkebeiner skistadion og ned i Lysgårdsbakken.

– Vi er optimistar. Viss dei vêrprognosane vi ser no held seg, blir det veldig bra, spår leiar av organisasjonskomiteen på Lillehammer Eiliv Furuli.

Han fortel at det blir arbeidd med å leggja snø i tilløpet på hoppbakken, og på Birkebeiner Skistadion ligg eit gedigent snølager, som ein har byrja å ta frå. Ifølgje Furuli går det skytteltrafikk imellom langrennsarenaen og hoppbakken.

Når kulda er venta å kome måndag kveld, vil snøkanonane òg vere i gang. Sidan natursnøen lèt vente på seg, vil det førebels bli nytta «pyntesnø».

– Vi føler at vi gjer det vi kan. Etter ein veldig mild haust, ser det endeleg ut til at kulda kjem. Det helser vi hjarteleg velkommen, og magekjensla mi er at alt kjem til å gå etter planen, seier Furuli.

Totalt skal Lillehammer gjennomføre 12 verdscuprenn på tre dagar.

