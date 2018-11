Rally: Østberg i tet i Australia

sport

Det vart ein svært god dag for nordmannen på grusvegane på den australske austkysten. Østberg overtok leiinga i rallyet då han vann tredje fartsprøve, og derifrå såg han seg ikkje tilbake.

– Vi er i leiinga, så eg er verkeleg nøgd med dagen. Eg synest ettermiddagsøkta var sterk. Snittfarten vår var veldig bra, og vi klarte å halde på leiinga heile vegen. Eg naut dagen, og bilen fungerte veldig, veldig bra. I morgon er etappane litt raskare, noko som skal passe endå betre, seier Østberg i ein video han har publisert på Twitter-kontoen sin.

Traktor-trøbbel for Mikkelsen

På same fartsprøve som Østberg vann, køyrde Andreas Mikkelsen i grøfta. Den norske Hyundai-føraren vart sett ut då han møtte ein traktor i vegen, og det enda med at han måtte bryte første etappe.

– Då vi såg traktoren, snakka Anders (Jæger, kartlesar) og eg saman og lurte på kva vi skulle gjere, om vi eventuelt skulle stoppe. Eg var heilt sett ut, for dette skal ikkje skje. Med feil fokus kom det ein sving litt for fort, og vi køyrde ut. Utruleg kjedeleg at noko sånt skal øydeleggje eit heilt løp, for slike episodar skal absolutt ikkje skje, seier ein irritert Mikkelsen i ei pressemelding.

Uhellet gjorde at han slo hol i radiatoren. Mikkelsen held fram laurdag, men er fråkøyrd med 42 minutt på resultatlista.

Ny Ogier-tittel?

Sju ulike førarar vann dei åtte fartsprøvane, og det er ganske jamt i teten. Iren Craig Breen følgjer 6,8 sekund bak Østberg, mens finnen Jari-Matti Latvala er trear, ytterlegare 1,9 sekund bak. Deretter følgjer Hayden Paddon og Ott Tänak.

Før VM-runden i Australia, som er den siste i år, er det svært jamt i førar-VM mellom franskmannen Sébastien Ogier (204 poeng) og belgiaren Thierry Neuville (201 poeng). Slik det ser ut etter første dag, ligg Ogier an til å ta samanlagtsigeren for sjette år på rad. Han er nummer sju etter første dag, mens Neuville ligg på 10.-plass. Det skil dryge halvminuttet mellom rivalane i Australia.

(©NPK)