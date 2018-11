Johaug herja i comebacket, vann med 23,9 sekund på Beitostølen

sport

Det skjedde 958 dagar etter at 30-åringen frå Dalsbygda gjekk sitt førre skirenn i FIS-regi.

Johaug fekk matching av Ingvild Flugstad Østberg heilt i starten, men leidde klart allereie ved passeringspunktet på 2,2 kilometer.

Etter halvgått løp var Johaug 15,5 sekund føre Østberg, som framleis var næraste utfordrar. Tendensen var heile vegen at Østberg var nærast Johaug, men at sistnemnde kom til å vinne utan problem.

Slik vart det òg. Johaug vann i suveren stil, mens Østberg enda 23,9 sekund bak og tok andreplassen. Frå henne skilde det dessutan 35,9 sekund ned til trear Kari Øyre Slind.

Heidi Weng var rekna blant Johaugs utfordrarar fredag, men ho fekk eit brutalt tungt løp. Verdscupvinnaren frå førre sesong enda heile 1.58,7 minutt bak Johaug på 7.-plass.

Det har kribla ordentleg i kroppen til Johaug dei siste dagane, vekene og månadene. Ho gjekk sist konkurranse då ho vann mosjonsløpet Skarverennet i april 2016.

Johaug vart sidan utestengd i 18 månader etter å ha testa positivt for eit forbode stoff etter bruk av ein leppekrem i september 2016. Det gjorde at ho mista to fulle sesongar med skirenn, mellom dei OL sist vinter.

