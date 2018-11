Ranheim hentar Kolstad-kaptein

sport

Det stadfestar Ranheim på nettstaden sin torsdag.

Sørhøy har spelt for Kolstad i 3. divisjon sidan 2015, men har òg spelt for Byåsen, Heimdal og Tillerbyen.

– Vi har følgt med Erlend over ein lang periode, fleire år, den lange perioden hans i seniorfotballen viser god utvikling, og no er guten klar for større utfordringar, seier trenar Svein Maalen.

– Eg ser det på som ei kjempemoglegheit til å utvikle meg vidare som fotballspelar. Dette er ein gutedraum, seier 24-åringen om overgangen til Ranheim.

Kontrakten til vingen med eliteserieklubben startar 1. januar.

