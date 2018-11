Tenniskarrieren over for Radwanska

sport

Den polske 29-åringen offentleggjorde avgjerda på Facebook. På det høgaste var Radwanska rangert som nestbest i verda. Totalt vann ho 20 WTA-titlar.

– Etter 13 år med spel på toppnivå har eg avgjort å stoppe karrieren. Det var ikkje ei enkel avgjerd, men desverre er eg ikkje lenger i stand til å trene eller å spele på den måten eg er vant til. I det siste har ikkje kroppen levd opp til mine eigne forventingar, seier Radwanska.

I 2012 nådde ho Wimbedon-finalen, men måtte der sjå seg slegen av Serena Williams. Ho var i semifinalen i Roland-Garros i både 2014 og 2016.

Radwanska seier ho ikkje kjem til å forlate tennissporten heilt.

– Eg legg racketen på hylla og seier farvel til WTA-touren, men eg forlèt ikkje tennisen, lovar ho og held fram:

– No er tida inne for nye utfordringar og idear som vonleg blir like spennande som dei på tennisbanen.

(©NPK)