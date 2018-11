The Timest: – FA vil skjere ned på mengda utlendingar i Premier League

sport

Ifølgje den britiske avisa kjem FA denne veka til å legge fram eit forslag om at utanlandskvoten blir redusert frå 17 til 12 spelarar i kvar tropp.

FA ønsker at PL-klubbane skal omstille seg til ein ny røyndom etter at Storbritannia har gått ut av EU. Det skal etter planen skje 29. mars neste år. Frå den dagen vil andre reglar for immigrasjon og arbeidsløyve gjelde.

Viss FA og Premier League ikkje finn ei løysing, kan det ifølgje The Timast tyde at spelarar frå EU-land i framtida vil kunne få det tøffare med å få arbeidsløyve.

Eit mogleg scenario er at EU-spelarar skal leve opp til dei strenge krava som til dømes blir stilt til spelarar frå Afrika. I dag har PL-klubbene høve til å ha opp til 17 utanlandske spelarar i troppane sine. Fem av dei har i augneblinken brukt kvoten fullt ut, mellom dei Manchester City og Tottenham.

Premier League har tradisjonelt vore ein liga med mange utanlandske spelarar. I ein serierunde for to veker sidan var berre 62 av 220 spelarar frå England.

