Carlsen og Caruana spelte remis for fjerde gong

– Det var litt skuffande. Trudde eg stod betre, men eg enda opp i eit sluttspel som vart altfor unøyaktig. Eg må finne noko som blir betre, sa Carlsen til NRK.

– Eg hadde ikkje håpt at det skulle gå sånn. Det vart ikkje så mykje risiko, men eg enda opp med ingenting, sa Carlsen.

Carlsen med kvitt hadde engelsk opning. Caruana var godt førebudd på kva som kom slik at nordmannen aldri fekk noko særleg overtak.

Etter ein del byter av brikker, mellom anna dronningane, såg det ut til å gå mot enten siger til Carlsen eller ein ny remis.

Videoglipp

Det som var den store saka før oppgjeret på tysdag var at ein video frå Caruanas VM-førebuingar vart lagt ut på YouTube om natta. Videoen vart seinare fjerna av brukaren.

– Eg høyrde så vidt om det. Eg har ikkje studert det inngåande, men eg får sjå på det seinare, sa den regjerande verdsmeisteren.

Videoen viste at Caruana og sekundantane hans såg på opningsstrategiar og viste mellom anna ein laptop som viste ein del opningstrekk frå tidlegare parti. Om videoen vart lagt ut med vilje eller om det var ein tabbe, gir dei mange sjakkekspertane i verda sprikande tolkingar av.

– Reelt

– Eg trur det er reelt. Eg veit at det er fort gjort å gjere sånne tabbar når ein filmar. Det har vore nære på at vi òg har gjort nokre sånne tabbar sjølv òg. Det er meir sannsynleg at dei har gjort ein glipp, enn at dei har gjort det med vilje, sa Magnus Carlsens manager, Espen Agdestein til NRK etter at det fjerde partiet var godt i gang i London.

– Ingen kommentar! var Caruanas manager Mehreen Maliks svar til NRK på spørsmål om videoen.

VGs sjakkekspert Jon Ludvig Hammer trudde òg at det dreidde seg om ein tabbe frå Team Caruanas side sidan han viste ein del opningstrekk som har vorte brukt òg i VM-duellen mot Carlsen.

