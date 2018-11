sport

Etter at RBK tok seriegullet søndag, signaliserte Bendtner at han såg for seg å bli i klubben ut kontraktstida. Det er ein sesong til.

– Eg synest det ville vore fint for han å bli der. Han er ikkje sikra å spele, men han har jo spelt mange kampar. Det er fint å sjå kor tilfreds han er, seier agent Ivan Marko til avisa B.T.

Bendtner er dømd til fengsel i 50 dagar for vald mot ein taxisjåfør. Saka er anka av Bendtner.

Rosenborg spelar cupfinale mot Strømsgodset 2. desember.

