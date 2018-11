Northug går to Beito-renn

sport

Til helga går startskotet for den norske langrennssesongen. Northug har dei siste vekene trent heime i Trondheim. Førre månad måtte han avbryte ei høgdesamling med landslaget i Val Senales på grunn av omgangssjuke.

– Petter går fredag og laurdag på Beitostølen, sier Monsen til VG.

I fjor var Northug ikkje å sjå i skisporet på Beitostølen. Sjukdom øydela då for trønderen, og kort tid etter vart han vraka til verdenscupstarten i Finland.

Monsen bekreftar at Finn Hågen Krogh er på startstreken på Beitostølen. Han har slite etter at det vart for mykje trening førre sesong. Det tok fleire månader for finnmarkingen å komme seg på fote igjen.

– Finn og Petter kjem tysdag, sier Monsen.

(©NPK)