Døvle og Dokset dømmer cupfinalane

Dokset representerer Bækkelaget og blir hovuddommar når LSK Kvinner og Sandviken skal gjere opp om NM-tittelen på Fornebu.

Ho debuterte forresten som toppseriedommar i ein kamp mellom dei same laga i 2012. Dokset får med seg Silje Elisabeth Thoresen (Bækkelaget) og Marit Skurdal (Oppsal) som assistentdommarar og Sarah Zangeneh (Nordstrand) som fjerdedommar.

I cupfinalen mellom Rosenborg og Strømsgodset er det Fjellhamar-dommaren Døvle som har fått det ærefulle oppdraget. Han har dømd 124 toppkampar sidan han debuterte i eliteserien i 2009.

– For ein som er over middels interessert i fotball, er det veldig artig å vere ein av aktørane på nasjonaldagen til fotballen. Eg og teamet ser veldig fram til opplevinga, og vi skal gjere alt vi kan for å skape gode rammer for kampen, slik at det blir ein fest for både laga og supporterane deira, seier Døvle i ei pressemelding.

Assistentdommarar for Døvle er Morten Jensen (Fjellhamar) og Eivin Hansen (Grorud). Kristoffer Haganes (Hovding) blir fjerdedommar, medan Runar Langseth (Kolstad) er oppført som femtedommar.

