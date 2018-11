Bendtner reknar med å bli i Rosenborg

sport

Søndag vart Bendtner seriemeister med RBK for andre gong sidan han kom til norsk fotball i fjor vinter.

– Rosenborg har ein spesiell plass i hjarta mitt, og eg reknar med at eg er her neste sesong, sa Bendtner etter at trønderklubben sikra det 26. seriegullet sitt og sitt fjerde på rad med 1-0-sigeren borte mot Start i Kristiansand.

Sjølv om det vart endå eit seriemeisterskap, har det likevel vore ein uroleg sesong på Lerkendal. I sommar fekk Kåre Ingebrigtsen sparken som hovudtrenar, og Bendtners valdssak har i haust skapt mange overskrifter.

– Det viser kva Rosenborg står for. Då eg skreiv under for klubben, sa dei at samhald, klubbkjensle og at ein tek vare på kvarandre er nokre av verdiane dei hadde. Det har vi vist heile sesongen.

– Vi har hatt mange skadar, og vi har hatt mange ting utanfor bana, men det har ikkje ført oss ut av kurs. Vi har stått saman, og eg synest at det vi har vist i år har vore stort, sa Bendtner.

2. desember kan stjernespissen og RBK få endå meir å juble for. Då er det cupfinale mot Strømsgodset på Ullevaal stadion.

