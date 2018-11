Leiaren av sveitsisk Fifa-etterforsking suspendert

sport

Det stadfesta kontoret til statsadvokaten i Bern fredag, etter at avisa Tages-Anzeiger skreiv om det. Olivier Thormann blei suspendert sist veke mens mistankane mot han blei greidd ut. Det er ikkje opplyst kva han blir mistenkt for.

Det er ikkje første pinlege hending som rammar den sveitsiske påtalemakta i samband med den høgprofilerte etterforskinga av Fifa.

Tidlegare denne veka blei Rinaldo Arnold, ein av dei tilsette hos påtalemakta, sett under etterforsking etter at Tages-Anzeiger skrev at han har blitt invitert til viktige fotballhendingar som VM i Russland og FIFA-kongressen i Mexico i 2016.

Arnold er ikkje involvert i Fifa-etterforskinga, men han skal ha arrangert eit møte mellom FIFA-president Gianni Infantino og ein høgtståande person hos påtalemakta.

Den sveitsiske korrupsjonsetterforskinga starta då ei rekkje Fifa-leiarar blei arresterte i forkant av FIFA-kongressen i Zürich i 2015. Det skjedde etter oppmoding frå amerikanske styresmakter som har si eiga etterforsking.

– Gjennomsnittleg varer ei slik etterforsking fire til seks år, og i kompliserte saker kan det vara enda lenger, har påtalemakta opplyst.

(©NPK)