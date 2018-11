Solbakken avslo giganttilbod frå Emirata

sport

Overfor danske Ekstra Bladet stadfestar Solbakken at han i september fekk eit svært lukrativt tilbod frå ein klubbeigar i Dei sameinte arabiske emirata.

– Ja, det er korrekt. Det kom eit økonomisk heilt vanvitig tilbod, men eg gjekk aldri i dialog med dei, seier den norske FC København-trenaren.

Det er ikkje første gong han avslår ein kjempesum pengar frå Emirata.

– To gonger har det skjedd. Eg kunne kanskje ha tent meir på eitt år enn eg har gjort i heile trenarkarrieren min. Men det er ikkje noko for meg. I alle fall ikkje no, seier Solbakken, som dermed ikkje ser bort frå ei slik moglegheit i framtida.

– Ting kan endre seg, både i verda og for meg. Viss ting endrar seg, skal ikkje eg sitje og fordømme verken det eine eller det andre. Men akkurat no er det ikkje noko for meg, verken menneskeleg eller trenarmessig, seier han til Ekstra Bladet.

