Rangers og Zucca med ny siger i NHL

Mats Zuccarello var ikkje innlanda i nokon av måla då laget hans vann torsdag, den fjerde strake sigeren på rad. Nordmannen fekk berre knappe 15 minutt på isen.

Det tok det canadiske laget berre 23 sekund før det gjekk i leiinga, då Tomas Tatar fekk pucken forbi Rangers-målvakt Henrik Lundqvist. Svensken var hylla som den store helten i siste kampen då han blokkerte 39 skot. Det gjorde han ikkje tysdag.

Med drygt 12 minutt ut i perioden var Zuccarello skuld i at heimelaget fekk sjansen til å auke leiinga på ein straffe, men Lundqvist stoppa i alle fall det skotet frå Brendan Gallagher. I staden blei det Rangers som utlikna til 1–1 nokon minutt seinare, då Chris Kreider scora på ein assist frå Kevin Hayes. Det blei også stillinga til første pause.

I andre periode var Tomas Tatar frampå igjen, og fekk Canadiens tilbake i leiinga 2–1 etter 4 minutt og 40 sekund. Knapt to minutt seinare auka Max Domi på til 3–1. Trass i at Canadiens stod for scoringane, var det ein jamspelt omgang, med talet på skot på mål oppført til 13–12 i Rangers' favør. Drygt to minutt før perioden var over reduserte då også Tony DaAngelo for New York-laget, til 3–2.

Tredje periode fekk Rangers betre utteljing, og Pavel Butsjnevitsj scora 3-3-målet nesten halvvegs i perioden. I siste minuttet av kampen kom ein kraftdemonstrasjon då Rangers fastsette sluttresultatet til 5–3 med scoringar av Neil Pionk og Mika Zibanejad.

(©NPK)