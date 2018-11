Dyrhaug-skadar kostar han sesongopninga

sport

– Eg veit ikkje når eg kan konkurrere, men det blir ikkje dei første helgene, seier han til NRK og siktar til opningshelga på Beitostølen neste veke og verdscupen i Kuusamo helga etter.

– Eg har nettopp komme i gang med trening. No håpar eg at eg får trent bra og at kroppen spelar på lag. Eg håpar eg kjem meg fortare enn forventa.

31-åringen har hatt ein skulder ute av ledd, har slite med tanntrøbbel og med ein nesten avrivet muskel i leggen.

Han kan ikkje love at han blir å sjå i konkurranseløypene før jul.

– Eg veit ikkje. Det viktigaste for meg skjer etter jul. Når eg går skirenn igjen, har eg planar om å gå fort. Då treng eg tid, seier han.

(©NPK)