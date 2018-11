USAs OL-komité vil droppe turnforbund etter overgrepsskandale

sport

Larry Nassar, tidlegare lege i turnforbundet (USAG), blei i januar dømt til 40 til 175 års fengsel for sine overgrep. I kjølvatnet av skandalen kravde OL-komiteen (USOC) total opprydding i turnforbundet, og heile styret måtte gå. Men sjølv med nytt styre og organisasjon, er det gjort fleire feil etter at det blei avslørt at Nassar hadde gjort overgrep mot turnarane, og no vil OL-komiteen ta frå USAG OL-ansvaret.

I eit ope brev til alle USAs turnarar måndag skriv leiaren for Ol-komiteen Sarah Hirshland at dei fortener betre og at utfordringane det nasjonale turnforbundet står overfor er større enn det er i stand til å handtere, slik forbundet er bygd opp per i dag.

Blant offera for Nassars overgrep er OL-vinnarane Simone Biles, Aly Raisman, Gabby Douglas og McKayla Maroney.

Både USOC og USAG er blitt kritisert for ikkje å ha grepe inn tidlegare.

