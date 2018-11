Brann-trenaren nektar å gi opp gullet

sport

Rosenborg kunne sikra seriegullet to serierundar før slutt søndag, men Brann tok seg av Strømsgodset og sikra framleis teoretisk spenning i gullkampen.

Sjølv om Brann ikkje klarte å slå Rosenborg på heimebane i det som blei karakterisert som seriefinalen, meiner Nilsen at gullkampen ikkje er avgjort enno.

– Start slår kanskje Rosenborg. Det går ikkje å gi seg før det er heilt slutt. Start kan fint slå Rosenborg heime. Det er uansett gøy å vere med heilt ut, og det er bra vi gir dei kamp heilt til døra. No må vi berre komme oss så høgt som mogleg, i alle fall topp tre, sa Nilsen til NTB etter søndagens 3-1-siger.

– Det er ekstremt viktig for oss å vere topp tre og komme oss ut i Europa, la han til.

– Vanskeleg

Fredrik Haugen, som sette inn den første i 3-1-seieren mot Strømsgodset, har litt mindre tru på gullhåpet til bergensarane.

– Vi må berre gå for å vinne dei to siste kampane, og sjå kor langt det ber, men alle som skjønar fotball forstår at det mest sannsynleg blir veldig vanskeleg. Vi hadde ein matchball førre helg, men den tok vi ikkje. Då må vi berre gå for å vinne dei to siste. Alt kan skje i fotball, men folk skjønar at det er veldig vanskeleg, sa Haugen til NTB.

Karantene

Midtbanespelaren måtte følgje storkampen førre helg mot Rosenborg frå tribunen etter å ha sona karantene.

– Det kjem til å sitte lenge i bakhovudet mitt. Det seier seg sjølv at du vil spele slike kampar. Det er det du lever for, men det er ikkje så mykje å dvele over. No gjeld det å vinne dei to siste kampane og ta sølvet.

Mens Rosenborg kan sikre gull med siger over Start må Brann reise til Kristiansund og slå heimelaget neste serierunde. Tabelltrear Molde tar imot fjerdeplasserte Haugesund og kan avgjere kva for tre lag som får medalje.

(©NPK)