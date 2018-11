Ruud klatrar på verdsrankinga etter sesongslutt

sport

19-åringen tok ferie førre veke. Då var han nummer 113 på verdsrankinga.

I august sa Ruud at han hadde eit mål om å no topp 100 før sesongen er over. Det klarte han ikkje, men han har dei siste vekene klatra jamt og trutt oppover listene.

Mykje av grunnen har vore at Ruud i sesonginnspurten tok seg til tre semifinalar på rad i challengerturneringar.

– Det har vore ein bra sesong, synest eg. Nokre tap ein gjerne skulle unngått, men også store sigrar på høgste nivå i denne idretten. Eg har spelt mange kampar og vunne ein del fleire enn eg har tapt, som er ein positiv ting, samanfatta Ruud i ein Facebook-innlegg.

Novak Djokovic er ny verdseinar etter å ha tatt seg til finale i Paris Masters. Rafael Nadal fell til andreplass, mens Roger Federer er tredjemann.

