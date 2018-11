Bolts fotballdraum i Australia er over

sport

Klubben kunngjorde fredag at Bolts treningsperiode med klubben er slutt «med umiddelbar verknad», som impliserer at det ikkje blir noko meir diskusjon. Mariners tilbaud Bolt 110.000 dollar og håpa på tredjepartsavtalar for å nå eit milliontilbud, men den legendariske sprintaren frå Jamaica avslo tilbodet.

– Det har vore ei ære å jobbe med Usain. Samarbeidet med han har auka entusiasmen og merksemda Mariners og australsk fotball har fått, seier klubbeigar Mike Charlesworth.

Bolt takka klubbeigarane, tilsette, trenarar, spelarar og tilhengarar for å ha tatt han så varmt imot.

Jamaicanaren har tidlegare trent saman med tyske Borussia Dortmund, sørafrikanske Mamelodi Sundowns og Strømsgodset. Han rakk å score to gonger for Mariners før avskjeden.

