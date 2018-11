VG: WADA-presidenten bad Helleland droppe møte i Det kvite hus

sport

Det erfarer VG. Avisa skriv at Reedie sende Helleland eit brev der han gav uttrykk for at han ikkje ønskte at WADAs norske visepresident stilte på møtet i Washington, men for Helleland var det heilt uaktuelt å seie nei til invitasjonen.

Journalisten Nick Butler går så langt som å hevde at Reedie skreiv eit brev i eit forsøk på å sørge for at Helleland ikkje deltok på møtet som representant for Verdsantidopingbyrået (WADA). Butler er kjent for si kritiske dekning av WADA.

Det var kritikarar av WADAs avgjerd om å oppheve utestenginga av Russlands antidopingbyrå (RUSADA) som var inviterte til møtet i Det kvite hus onsdag. Helleland var ein av svært få i styret som stemte mot å la Russland bli fullverdig medlem igjen.

– Høyrde berre frå éi side

WADA seier sjølv at dei ikkje var inviterte til møtet i Washington. Det kjem fram i ei fråsegn journalisten Aaron Bauer i Around The Rings har lagt ut på Twitter.

«Det ser ut til at dei inviterte berre var dei som stiller spørsmål ved WADA og er ueinige i eit demokratisk styrevedtak om å gjeninsette RUSADA», står det blant anna i fråsegna, som blir avslutta slik:

«Vi ønsker debatten velkommen, og vi støttar folks rett til å diskutere og ønske endringar. Men dessverre ser det ut til at berre éi side av saka vart høyrd i Washington».

Motstand

Helleland svarar dette på påstanden om at WADA ikkje var invitert:

– Når eg som visepresident, styremedlem Clayton Cosgrove, utdanningskomitéleiar Edwin Moses og utøvarkomitéleiar Beckie Scott var inviterte, så seier det litt om korleis dei ser på ting, når dei seier at ingen frå WADA var inviterte, seier Helleland til VG.

RUSADA vart sparka ut av WADA i august 2015 på grunn av avsløringar om omfattande dopingjuks i russisk idrett. Trass i motstand og klare åtvaringar vart det russiske antidopingbyrået tre år seinare tatt inn i varmen igjen.

