NIF-topp seier opp jobben

Røine understrekar at det ikkje er nokon dramatikk rundt avgangen.

– Det kjem ikkje av usemje med nokon. Det er ingen konfliktar. Eg er ikkje på kant med nokon. Det har berre å gjere med at eg vil gjere noko anna, seier Røine til VG.

Han går ikkje av på dagen. Siste arbeidsdag i NIF blir 31. januar. Røine vil ikkje seie kvar han har fått seg ny jobb, men opplyser at det vil bli kjent om to-tre veker.

I starten av 2016 vart Røine henta til idrettsforbundet for å vere prosjektleiar for digitalisering og modernisering. Frå november same år vart han kommunikasjonssjef. Den rolla hadde han fram til han gjekk tilbake til den opphavleg stillinga 15. august i år.

Røine vart kommunikasjonssjef på ei tid då det storma rundt Norges idrettsforbund. Dei siste åra har pengebruken til forbundet vore eit heitt tema.

