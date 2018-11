Framleis liv i Calgarys OL-håp

sport

Etter meir enn åtte timars debatt, som ofte var oppheta, stemte Calgarys byrådsmedlemmer over OL-søknaden. Avstemminga viste 8–7 i favør av forslaget om å droppe den.

Men det var ikkje nok til å sette ein endeleg stoppar for planane. Ti stemmer ville vore nødvendig for å få til det. Dermed blir det no opp til Calgarys innbyggjarar å avgjere om byen skal gå vidare med søknaden.

Calgary-planane har vore i trøbbel den siste tida. Finansieringa har vore eit stort usikkerheitsmoment. Borgarmeister Naheed Nenshi trua nyleg med å trekke tilbake OL-søknaden om ikkje delstaten Alberta og føderale styresmakter tar på seg ein større del av kostnadene.

På overtid natt til tysdag vart partane einige om eit finansieringsforslag. Canadas statsminister Justin Trudeau håpar Calgary får OL for andre gong i historia. Byen var vert for vintervekene i 1988.

– Vi støttar Calgarys OL-søknad. Calgary er ein by i verdsklasse. Det vil vere fantastisk å arrangere OL i Canada, seier Trudeau.

Canada arrangerte sist OL i 2010. Då gjekk vintervekene i Vancouver, men økonomisk vart det ingen suksess. Sjølv med eit moderat budsjett samanlikna med Sotsji fire år seinare, vart det eit underskot på fleire titals millionar dollar.

Sjølv om Calgary skulle komme til å bruke anlegga som vart bygde til OL i 1988, ville det framleis vore nødvendig med store investeringar for å arrangere vintervekene i 2026.

(©NPK)